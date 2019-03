In ihrer Not sehen sich die ärmsten der Armen in Venezuela gezwungen, ihre Nahrung dort zu suchen, wo andere sie wegwerfen. Das Land befindet sich in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise. Laut einer Studie leben 51 Prozent der Bevölkerung in Armut. Viele von ihnen sind dabei nicht etwa arbeitslos - Die Gehälter können schlichtweg nicht mit der Inflation mithalten, die bei jährlich zwei Millionen Prozent liegt. Der 36-jährige Tony zum Beispiel ist Wachmann. Wann immer er nicht im Dienst ist, sucht er in Müllsäcken nach Nahrung, in einem der wohlhabenderen Viertel der Hauptstadt Caracas. Sein Gesicht möchte er nicht zeigen, seiner Frau und seinen vier Kindern hat er nicht gesagt, woher er das Essen hat, das er nach Hause bringt. Mal sind es Reste von Eiern oder Tomaten, manchmal Stückchen von Huhn oder Rindfleisch. Hilfslieferungen dürfen weiter nicht ins Land. Der venezolanische Machthaber Nicolas Maduro hat die Grenze zu Kolumbien blockieren lassen. Am Donnerstag wurden auf der Grenzbrücke aufgestellte Übersee-Container zusätzlich mit Sand beschwert. Für viele Venezolaner, die direkt an der Grenze leben, ist der Grenzübertritt ins kolumbianische Cucuta eine Lebensader. Sie kaufen Waren und verkaufen sie wieder in Venezuela. Viele von denen, die hier den Grenzfluss übertreten, kehren nicht zurück. Rund drei Millionen Menschen sind bereits ausgewandert, zwei weitere Millionen könnten es noch werden, schätzen die Vereinten Nationen. Der UN-Sicherheitsrat findet kein gemeinsames Vorgehen in der Krise. Am Donnerstag scheiterten sowohl die USA als auch Russland mit Resolutionsentwürfen. Im venezolanischen Machtkampf steht Russland hinter Präsident Nicolas Maduro, die USA hinter dem selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido.