Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen an den Grenzen Venezuelas ist die Zahl der Toten gestiegen. Oppositionsführer Juan Guaido hatte am Wochenende versucht, Hilfslieferungen aus Kolumbien und Brasilien ins Land zu holen. Das von Machthaber Nicolas Maduro kontrollierte Militär war mit Tränengas und Gummigeschossen dagegen vorgegangen, so auch hier in der brasilianischen Grenzstadt Pacaraima. Ein Bürgermeister erklärte am Sonntag die Lage in seiner Gemeinde im Südosten des Landes. "Es sind viele Tote, ungefähr 25 und mehr als 80 Verletzte allein bei uns. Wir haben keine Kontrolle über die Krankenhäuser. Die unterstehen Maduros Regierung. Wer stirbt, wird einfach weggebracht. Es ist also im Grunde schwer zu sagen, wie viele Menschen sterben. Aber dass es Tote gab steht außer Zweifel." Venezuela befindet sich mitten in einer politischen und humanitären Krise. Die Preise für die wenigen verfügbaren Lebensmittel steigen in astronomische Höhen, Medikamente sind unerschwinglich. "Das Volk will, dass Maduro geht. Unsere Familien müssen medizinisch versorgt werden und die Regierung erlaubt es nicht. Schluss damit. Wir brauchen humanitäre Hilfe. Wenn irgendeines der Länder da draußen einschreiten kann, dann tut es." Präsident Maduro aber fasst jedwede Einmischungen als Affront auf. Die diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien brach er ab, ließ auch die Grenze zu Brasilien schließen. Ein bewaffnetes Einschreiten von außen könnte einen Krieg provozieren. Das mit Maduro verbündete Russland hat die USA bereits davor gewarnt. Washington und einige EU-Staaten haben Oppositionsführer Guaido bereits als Übergangspräsident anerkannt. Am Sonntag reiste er nach Kolumbien, um mit der Regierung in Bogota das weitere Vorgehen zu beraten. Dort findet am Montag an Treffen der Lima-Gruppe statt. Dazu wird auch US-Vize-Präsident Mike Pence erwartet.