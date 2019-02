Der Außenminister von Venezuela, Jorge Arreaza, hat seinen Auftritt vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf genutzt, um für direkte Gespräche zu werben zwischen US-Präsident Donald Trump und dem amtierenden, umstrittenen Präsidenten von Venezuela, Nicolas Maduro. Arreaza sagte: O-Ton: "Wir rufen erneut zum Dialog auf, Dialog mit den USA, warum nicht? Zwischen Präsident Maduro und Präsident Trump. Warum sollten sie sich nicht treffen, um einen gemeinsamen Nenner zu finden? Um ihre Differenzen zu erörtern? Zugleich rufen wir auf zum Dialog zwischen allen Frauen und Männern in Venezuela." Aus Anlass seiner Rede verließen zahlreiche Diplomaten vor allem westlicher Regierungen unter Protest den Tagungsraum. Unterdessen zeigen sich an der blockierten Grenze zwischen Kolumbien und Venezuala Offizielle der kolumbianischen Seite bemüht, mit ihren Gegenspielern auf Seiten Venezuelas ins Gespräch zu kommen, wie der kolumbianische General Manuel Perez am Mittwoch in der Region Cúcuta. O-Ton: "Die Autoritäten zum Schutze der Zivilgesellschaft haben wir angefragt, dass sie in einer Stunde hier sein sollen, um einen gewissen Kontakt herzustellen, was Fragen humanitärer Hilfe angeht. Zu dieser Zeit warten wir darauf, dass die kompetenten Vertreter von Seiten Venezuelas hierherkommen. Damit wir endlich in Austausch kommen, was die Lieferung von Gütern hier angeht. Das ist es, was uns besorgt." Der Oppositionsführer in Venezuela, Juan Guaidó, war am vergangenen Wochenende mit seinem erklärten Ziel vorerst gescheitert, Lieferungen aus den USA wie Lebensmittel und Medizin "so oder so" von Kolumbien nach Venezuela hineinzubringen.