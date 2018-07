Die Feuerwehr rückt auch bei hohen Temperaturen zum Löschen aus, zum Löschen von Durst. Den haben, wie hier in Köln, neben den Menschen, besonders die Bäume. Bestimmte Exemplare zu wässern sei bei 35 Grad schlicht eine Notwendigkeit, sagt Peter Schmidt vom Grünflächenamt der Stadt Köln. "Straßenbäume, insbesondere im bebauten urbanen Raum leiden ganz besonders. Es ist einfach kein Platz, das bisschen Platz, was da ist, die Erde ist völlig ausgetrocknet, deswegen ist es ein Segen für die Bäume." Bei den hohen Temperaturen sei auch den Menschen angeraten sich "zu wässern". Abhilfe verschafften aber auch Ventilatoren, die wie hier in Berlin, derzeit in allen möglichen Formen, Größen und Funktionsweisen in unterscheidlichen Preislagen zu haben sind. "Es ist einfach viel zu heiß bei uns zu hause. Der ein oder andere ist auch schon umgekippt. Deswegen muss das auf jeden Fall jetzt mal sein, sich so ein Ding zu holen." "Ventilator kaufen, ich glaube, die machen diesen Sommer ganze Kasse mit diesen Ventitaloren. Aber trotzdem, ich komme aus Spanien, ich bin daran gewöhnt." Andere setzen lieber auf Eis - auch das in allen möglichen Variationen. "Eiscapuccino trinken. Ja, uns sonst, wir genießen es ehrlich gesagt gerade ein bißchen, die Hitze, so richtig Sommerfeeling zu haben." Zum Sommerfeeling gehört für viele auch ein Gang in die Natur. Wer einen Spaziergang durch den Wald plant, der sollte aufpassen. All zu schnell ist bei den hohen Temperaturen auch in unseren Breiten ein Waldbrand entfacht, weiß Britta Lolk, Leiterin der Oberförsterei Wünsdorf südlich von Berlin. "Nein, dieses Jahr sind es mehr Brände, wir haben jetzt schon 222 Brände mit einer Brandfläche von 336 Hektar. Wir hatten sonst immer so um die 200, aber dann die gesamte Waldbrandsaison in einem durchschnittlichen Jahr. Letztes Jahr war natürlich ein sehr feuchtes Jahr, da hatten wir weniger Brände. Aber es ist abzusehen, dass diese Waldbrandsaison negative Schlagzeilen mit sich führen wird. Also, wir haben mehr Brände als sonst." In diesem Jahr seien im Land Brandenburg besonders viele Waldbrände zu verzeichnen, 222 allein bisher, die kritische Zeit sei ja noch nicht vorbei. Üblich seien in einer gesamten sogenannten Waldbrandsaison rund 200 Brände.