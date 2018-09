Top-Stimmung herrscht offenbar hierzulande bei vielen Verbrauchern. Die Kauflaune der Deutschen steigt angesichts verbesserter Konjunktur- und Einkommensaussichten. Das Barometer der GfK-Marktforscher für das Konsumklima im Oktober kletterte um 0,1 auf 10,6 Punkte. Damit bewähre sich der private Konsum als wichtige Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung, befand GfK-Experte Rolf Bürkl in Nürnberg zu der monatlichen Umfrage unter 2.000 Verbrauchern. Diese bewerteten ihre eigenen Einkommensaussichten so gut wie seit über einem Jahr nicht mehr. O-Ton: "Bei der Einkommenserwartung spielt sicherlich die Beschäftigungssituation nach wie vor die vorherrschende Rolle. Weil damit einhergehend, mit hoher Arbeitsplatzsicherheit, sind auch die Einkommensentwicklungen positiv. Das führt dann letztendlich dazu, dass der Optimismus hier nach wie vor sehr groß ist." Auch die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bewerteten die Konsumenten deutlich besser als zuletzt. Internationale Entwicklungen spielten dabei in der Wahrnehmung derzeit keine maßgebliche Rolle, die Risiken seien eher anderswo zu verorten. O-Ton: "Also bislang muss man ganz klar sehen, dass die Unsicherheiten durch die Handelspolitik der USA bzw. die Brexit-Verhandlungen bei den Verbrauchern noch nicht angekommen sind. Sie zeigen sich bislang sehr resistent dagegen. Was jetzt aktuell eine Unsicherheit bringen könnte, sind die gestiegenen Preise, vor allem für Energie, speziell Benzin. Das knabbert an der Kaufkraft der Einkommen der Verbraucher, und das könnte natürlich längerfristig gesehen natürlich vor allem auch die Anschaffungsneigung dann entsprechend beeinträchtigen." Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen ließ zuletzt etwas nach, sie verharrt aber dennoch auf hohem Niveau.