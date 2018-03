Der Tip kam vom FBI. Die italienische Polizei hat am Montag in Viterbo, nördlich von Rom einen Mann festgenommen. Der 24-Jährige Italiener mit lettischen Wurzeln soll am Bau von Rohrbomben gearbeitet haben. Am Donnerstag teilten die Ermittler mit, der Verdächtige habe möglicherweise einen Anschlag auf einen Kindergarten erwogen. Laut der richterlichen Haftanordnung fand die Polizei in der Wohnung des Mannes Material, das zum Bombenbau genutzt werden kann, darunter auch explosive Stoffe. Auch ein Luftgewehr, zwei Luftpistolen und ein Schlagring wurden beschlagnahmt. Das FBI war durch das Internet auf den Mann aufmerksam geworden. In soziale Medien lobte der Verdächtige demnach Attentäter in den USA, darunter auch Saifullo Saipow, der bei einem Anschlag mit einem LKW in New York im vergangenen Jahr acht Menschen getötet hatte. Laut den Ermittlern schrieb der Verdächtige unter anderem in einem Post, es sei Zeit, Kinder in einem Kindergarten zu töten. Bislang ist der 24-Jährige wegen Sprengstoffbesitz angeklagt. Die Anklageschrift sei jedoch so formuliert, dass sie jederzeit auch auf Terrorismusverdacht ausgeweitet werden könne, hieß es aus Kreisen des zuständigen Gerichts am Donnerstag.