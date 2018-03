Ein 24-jähriger Verdächtiger, der für eine Reihe von Explosionen in Austin, Texas verantwortlich seine soll, ist tot. Der Mann habe sich am Mittwoch in seinem Auto in die Luft gesprengt als sich Polizisten nährten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll in den letzten Wochen sechs selbst gebaute Sprengsätze an mehreren Orten in Austin zur Explosion gebracht haben. Die Polizei war durch verschiedene Hinweise auf ihn aufmerksam geworden. Die Behörden fordern die Menschen in der Region Austin weit zu Wachsamkeit auf. Man habe noch keine Hinweise auf die Motive des Täters und sei auch nicht sicher, ob er Helfer hatte, hieß es.