Ankunft am Montag von Verdi-Chef Frank Bsirske in Potsdam. Denn da am ersten Verhandlungstag dieser dritten Runde, die am Sonntag begonnen hatte, noch keine Einigung gefunden wurde, geht es nun weiter. Und die Tarifverhandlungen für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gestalten sich Gewerkschaftsangaben zufolge schwierig. Es gebe Komplikationen, sagte Verdi-Chef Bsirske vor den neuen Beratungen der Spitzenvertreter beider Seiten. Es gebe noch viel zu tun, und die Stimmung sei "mäßig". Man müsse nun sehen, wie man diese Schwierigkeiten bewältige. Nach einer von massiven Warnstreiks begleiteten mehrwöchigen Pause waren die Tarifverhandlungen in die nächste Runde gegangen. Am Abend hatten die Gewerkschaft Verdi, der Beamtenbund, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und das Bundesinnenministerium dann in einer gemeinsamen Erklärung von "Annäherungen in Einzelfragen" und von "ersten Fortschritten" gesprochen. In der Höhe und der Struktur eines Abschlusses gebe es aber nach wie vor unterschiedliche Positionen.