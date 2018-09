Ob Flugzeuge von Ryanair in Kürze wie jüngst in Berlin-Schönefeld am Boden bleiben, ist zunächst weiter offen. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin hielt sich die Gewerkschaft Verdi mit Blick auf mögliche Streiks bei dem Billigflieger bedeckt. Allerdings wolle man in jedem Fall ein klares Signal aussenden, sagte Bundestarifsekretärin Katharina Wesenick. Damit bezog sie sich auch auf in fünf Ländern für Freitag angekündigte, koordinierte Streiks. O-Ton: "Im Lichte dieser Entwicklung und aber auch im Lichte der Tatsache, dass wir uns das nicht gefallen lassen - also Verdi nimmt das schon sehr ernst, wenn ein Unternehmen, was die ganze Luftverkehrsbranche so unter Druck setzt und so drastisch mit Sozialdumping orientiert, wenn ein Unternehmen das Streikrecht nicht anerkennt, dann ist das ein Angriff, den wir auch als solches auf die Branche und auch auf die Organisation verstehen. Und deswegen werden wir aufrufen oder rufen wir auf zu Solidaritätskundgebungen am Freitag, und zwar um 11 Uhr in Frankfurt und in Berlin, um dort ein deutliches Zeichen zu setzen." Weitere Aktionen würden derzeit mit den Mitgliedern beraten und seien nicht ausgeschlossen. Ryanairs bisheriges Angebot in den Tarifverhandlungen bezeichnete Wesenick als unzureichend. Verdi-Verhandlungsführerin Mira Neumaier sagte, die Ryanair-Reaktion nach dem letzten Warnstreik am 12. September habe die Beschäftigten sehr verunsichert. Der irische Billigflieger hatte unter anderem mit Stellenabbau gedroht. Der Gewerkschaft zufolge wurden Streikende fotografiert und Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Kabinencrews in Spanien, Belgien, den Niederlanden, Portugal und teilweise auch Italien wollen ihre Arbeit am Freitag für 24 Stunden niederlegen. Der irische Konzern muss deshalb 150 von 2.400 Flügen in Europa streichen. Sollte es hierzulande zu Ausständen kommen, will Verdi am Donnerstagabend darüber informieren.