Gewerkschafter demonstrieren am Montag in Potsdam für ihre Forderungen - zum Auftakt der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat es allerdings keinerlei Annäherung gegeben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi besteht auf ihrer Forderung von sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber monatlich 200 Euro mehr für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske sagte: O-Ton: "Wir haben ein Allzeithoch, was die Dividendenausschüttung der börsennotierten Unternehmen angeht. 45 Milliarden Euro, das ist Rekord. Der Industrie- und Handelskammertag spricht von einem breiten Aufschwung, den wir erleben. Kurzum: Wir wollen an diesem Erlebnis teilhaben." Bundesinnenminister Thomas De Maiziere hatte dies als "viel zu hoch und nicht umsetzbar" zurückgewiesen. In diesem Sinne sagte auch der Präsident der Vereinigung der Kommunalen ARBEITGEBERVERBÄNDE, THOMAS BÖHLE: O-Ton: "Dass die Steuerkassen sprudeln, lässt sich in der Tat nicht bestreiten, aber auch die Ausgaben nehmen zu und wir haben nach wie vor eine massive Verschuldung, 141 Milliarden, das ist in etwa in der Größenordnung der letzten Jahre. Wir haben einen Investitionsrückstau von 126 Milliarden Euro und das will abgetragen werden." Weitere vorerst vier Verhandlungsrunden sind für Mitte März sowie für Mitte April festgelegt.