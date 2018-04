Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes weitet die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks aus und trifft damit vor allem Flugreisende und Pendler. Hunderte Flüge wurden am Dienstag gestrichen, weil Beschäftigte beim Sicherheitsdienst oder die Flughafenfeuerwehren in den Ausstand traten. Zudem gab es lange Staus, weil etwa in Nordrhein-Westfalen der Nahverkehr bestreikt wurde. Auch Kitas, Kliniken und Sparkassen blieben in vielen Orten geschlossen, Mülltonnen wurden nicht geleert. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am Wochenende rechtfertigte Verdi-Chef Frank Bsirske den erhöhten Druck auf die Arbeitgeber von Bund und Gemeinden: "Ich habe ja keinen Zweifel gelassen, dass wir Lohnerhöhungen brauchen, die deutlich oberhalb dessen liegen, was wir in den Vorjahren haben erzielen können. Das wirtschaftliche Umfeld ist eindeutig. Von Feiertagsstimmung in der deutschen Wirtschaft ist die Rede, von goldenen Zeiten für die deutsche Wirtschaft. Für die Aktionäre sind Rekordwerte ausgeschüttet worden von 46,5 Milliarden Euro. Die Kommunen haben im letzten Jahr einen Überschuss von 10,7 Milliarden Euro gemacht. Wann, wenn nicht jetzt, kann es deutliche Sprünge nach oben für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, auch für die im öffentlichen Dienst." Die Dienstleistungsgewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die 2,3 Millionen Staatsbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt bei zwölf Monaten Laufzeit, zumindest eine Erhöhung um 200 Euro im Monat. Von Sonntag bis Dienstag wollen die Konfliktparteien in Potsdam ihre Gespräche fortsetzen. Bsirske zeigte sich zuversichtlich, dass Vernunft einkehre und man ernsthaft Kompromisse ausloten könne. Der Gewerkschaftschef betonte aber zugleich, dass nach der dritten Verhandlungsrunde Fortschritte erzielt werden müssten. Ansonsten stünden die Zeichen auf Konfrontation.