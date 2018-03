Dieser Mittwoch ist ein guter Tag für die Taxifahrer in Frankfurt, für die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs allerdings nicht, denn in der Main-Metropole streiken Bus- und Bahnfahrer. Mit einer Tarifforderung von sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Warnstreiks ausgeweitet. Mindestens 200 Euro mehr für die über 2,3 Millionen Beschäftigten und 100 Euro mehr für die Auszubildenden sollen nach dem Beschluss der Tarifkommissionen von Verdi und des Deutschen Beamtenbundes ausgehandelt werden. Noch ist eine Einigung allerdings nicht abzusehen. Einige der Streikenden äußerten am Mittwoch in Frankfurt ihre Verärgerung: "Die Kommunen kriegen unheimlich viel Geld, da kommen Steuereinnahmen, und warum sollen wir nicht hergehen und davon das entsprechende, was wir auch als Dienstleistung haben, auch das Geld verdienen? Ganz einfach. Und dafür lohnt es sich definitiv zu streiken. Das ist ja auch ganz normales Recht." "Meine Gründe sind einfach: Die kleinen Leute kriegen immer weniger Geld, die großen immer mehr. Und ich bin der Meinung, wir müssen von dem Ganzen auch ein bisschen was abkriegen. Im Öffentlichen Dienst ist es ja so: Wir haben jahrelang nichts abgekriegt, und warum sollten wir jetzt eben verweigern, dass wir mal ein bisschen mehr kriegen. Alles wird teurer, und da kann man ja auch mal ein bisschen mehr Geld kriegen." Frank Bsirske Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigte am Mittwoch im Saarland weitere Arbeitsniederlegungen an. Denn mit dem Verlauf der Verhandlung bisher könne man nicht zufrieden sein: "Wir haben zwei Verhandlungsrunden hinter uns gebracht mit den öffentlichen Arbeitsgebern, ohne dass von deren Seite ein Angebot vorgelegt worden wäre. Was allerdings immer wieder unterstrichen worden ist, ist die mangelnde Bereitschaft, einen Akzent im Bereich der unteren und mittleren Einkommen zu setzen, wie das mit unserer Mindestbetragsforderung der Fall wäre. Und damit sind wir im Grunde in einer Situation, wo die Verhandlungen feststecken." Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 15. und 16. April in Potsdam geplant. Und nach Verdi-Angaben haben sich an den vergangenen Warnstreiks rund 70.000 Beschäftigte beteiligt.