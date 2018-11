Die EU-Staaten hatten sich im Jahr 2013 darauf geeinigt, das die Aufsicht für sogenannte systemrelevante Banken von der Europäischen Zentralbank (EZB) übernommen werden soll. Mit einer weiteren Verordnung wurde ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus mit einem einheitlichen Abwicklungsfonds errichtet. Der Fonds befindet sich derzeit noch im Aufbau. Mit der sogenannten Bankenunion wollen sich die Staaten der Euro-Zone gegen eine Wiederholung der Finanzkrise und der Schuldenkrise im Währungsraum schützen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt nun darüber, ob die Übertragung der Bankenaufsicht auf die EZB verfassungswidrig ist, weil damit zentrale Rechte an Organe der Europäischen Union übertragen wurden. Die insgesamt sechs Beschwerdeführer um den Berliner Wirtschaftsprofessor Markus Kerber beurteilen das als Überschreitung der Machtbefugnisse der EU. Die Übertragung der Bankenaufsicht an die EZB verstoße damit auch gegen das Grundgesetz. Deutschland hafte für immer größere Risiken, ohne entscheiden zu können, so Kerber: "Das heißt wir haften mehr und haben weniger Befugnisse. Das ist eine Gleichung, die nicht aufgeht. Es ist fast unerträglich, welche Lust die Bundesregierung am Untergang verspürt. Deutschland soll in Europa aufgehen, das werden die Deutschen auf Dauer nicht mitmachen." Nach jetzigem Stand kann der Ausschuss für die Bankenaufsicht, der unter dem Dach der EZB eingerichtet wurde, finanzschwache Banken schließen oder vorübergehend unterstützen. Das sei sinnvoll und angemessen, sagt die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium Christine Lambrecht: "Wir waren und sind der Meinung, das es wichtig ist, bei einer Währung eben auch eine Aufsicht zu haben. Sie können Banken nicht mehr national alleine beaufsichtigen, weil eben Verflechtungen da sind. Deswegen war es die richtige Entscheidung, die richtige Konsequenz aus der Finanzkrise 2008, eben auch eine europäische Aufsicht und auch einen Abwicklungsmechanismus zu installieren. Um eben genau das, was damals passiert ist, dem jetzt entgegenzuwirken." Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts wird unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle über die Verfassungsbeschwerden verhandeln. Mit einer Entscheidung wird frühestens in drei Monaten gerechnet.