Krisentreffen im Kanzleramt. Die drei Parteivorsitzenden der großen Koalition beraten über die Zukunft von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen. Trotz der Rückendeckung von Bundesinnenminister Horst Seehofer für den Geheimdienstchef fordert die SPD dessen Ablösung und sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Pflicht. Der Bundesfinanzminister und SPD-Vizekanzler Olaf Scholz mahnte am Rande des SPD-Wirtschaftsforums in Berlin am Donnerstag Handlungsbedarf an, ohne Maaßen selbst namentlich zu nennen: "Wer an der Spitze einer Sicherheitsinstitution des Landes steht muss absolutes Vertrauen haben. Und es ist ganz offensichtlich, dass dieses Vertrauen nicht mehr existiert. Das muss Konsequenzen haben." Maaßen, hier bei einer Sitzung des Innenausschusses am Vorabend, könnte zu einer Belastungsprobe für die große Koalition werden. Der Verfassungsschutzpräsident steht wegen seiner Äußerungen über fremdenfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz in der Kritik. Zudem soll Maaßen laut neuen Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 Wochen vor dessen Veröffentlichung an die AfD weitergegeben haben. Der Verfassungsschutz wies den Bericht am Donnerstag zurück, das Innenministerium sah kein Fehlverhalten von Maaßen.