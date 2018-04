HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Oberstaatsanwalt Alexander Badle, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main: "Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 56 Beschuldigte darunter 41 Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 26 und 66 Jahren. Hauptbeschuldigte sind eine 59-jährige thailändische Beschuldigte und ihr 62 Jahre alter Lebensgefährte. Diese beiden sollen ein bundesweites Netzwerk installiert haben, mit dem Ziel thailändische Frauen und Transsexuelle in das Bundesgebiet zu verbringen, damit diese hier in Bordellbetrieben der Prostitution nachgehen. Zu diesem Zweck soll die Täter- Gruppierung diese Damen und die Transsexuellen mit Schengen-Touristenvisa ausgestattet haben, die natürlich nicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit hier in der Bundesrepublik legitimieren. Mit diesen Visas ausgestattet, sollen diese Personen dann in das Bundesgebiet eingereist sein und dann zunächst in drei Bordellbetreiber in Siegen überwiegend diese Prostitutionstätigkeit aufgenommen haben. SCHNITT. Die Durchsuchungs-Maßnahmen haben heute Morgen um 6 Uhr 30 gestartet. Es ist alles ohne größere Reibungsverluste abgelaufen, es gab es nach meinem Kenntnisstand auch keine größeren Widerstandshandlungen. So dass wir also insgesamt sagen können, es war eine sehr umfangreiche aber auch sehr erfolgreiche Maßnahme."