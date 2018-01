Dieses Buch hat es in sich: "Fire and Fury: Inside the Trump White House" heißt der wahrscheinlich nächste Bestseller des US-Journalisten Michael Wolff. Der Verlag Henry Holt will die Veröffentlichung auf Freitag vorzuziehen. Es gebe eine beispiellose Nachfrage. Und das aus gutem Grund, denn in dem Buch, das eigentlich erst nächste Woche erscheinen sollte, kommt Trump ganz schlecht weg, ja er wird als ziemlich unfähig und dumm dargestellt. Demnach wollte der US-Präsident die Wahl 2016 eigentlich nicht gewinnen, sondern einfach durch seine Kandidatur zu noch mehr Popularität und damit auch noch besseren Geschäftsmöglichkeiten gelangen. Doch das ging schief und Trump soll unvorbereitet ins Amt gestolpert sein. Doch danach sei es nicht besser geworden, Trump wolle nichts wissen, lese nichts, höre nicht zu, seine Abende soll der mächtigste Mann der Welt mit einem Cheeseburger im Bett verbringen, alleine ohne seine Frau Melania, die ihr Leben als First Lady demnach hassen soll. Auch der Nachwuchs Trumps, seine Tochter Ivanka und Ehemann Jared Kushner kommen ganz schlecht weg. Ivanka sei beispielsweise dumm wie ein Ziegelstein und lästere auch gerne mal über die Frisur des Vaters. Heikel ist das Werk auch, weil darin Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon zu Wort kommt. Bereits am Mittwoch hatte der Präsident seinem früheren Weggefährten vorgeworfen, den "Verstand verloren" zu haben, weil er Donald Trump Jr. als verräterisch und unpatriotisch bezeichnete. Der US-Präsident versucht, in letzter Minute das Erscheinen zu verhindern. Demnach wurde das Unternehmen aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders wetterte für ihren Chef gegen das Buch und sagte es sei voll von falschen und gefälschten Informationen. Trump selbst äußerte Ähnliches über Twitter. Wolff soll nach eigenen Angaben mehr als 200 Interviews geführt haben.