Auf den ersten Blick wirken die Spuren der Kollision an der Rheinüberführung bei Duisburg eher unscheinbar. Hier war am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ein Hotelschiff gegen einen Brückenpfeiler geprallt, darüber verläuft die Autobahn A42. Die "Swiss Crystal" fuhr offenbar in einer Rechtskurve geradeaus, so die Polizei, die nun die Ursachen für das Unglück untersucht. Laut Behördensprecher Ramon Van der Maat kamen gleich mehrere Passagiere nicht nur mit dem Schrecken davon. O-Ton: "Wir haben insgesamt 25 Verletzte, das ist so mein letzter Stand, die von der Feuerwehr versorgt worden sind, zunächst auf dem Schiff. Die Feuerwehr ist da mit Hilfe ihrer Boote auch direkt auf dem Schiff gewesen, um die Verletzten zu versorgen. Ein zweites Fahrgastschiff war in der Nähe, hat sehr schnell Hilfe angeboten, so dass die Passagiere alle auf das zweite Schiff konnten, sind dann nach Duisburg in den Hafen gebracht worden und da weiter betreut und auch in die Krankenhäuser gekommen. Aber es war wohl niemand so schwer verletzt, dass da bleibende Folgen, beziehungsweise gar Lebensgefahr bestand." An Bord des Schiffes befanden sich nach Angaben der Schweizer Reederei insgesamt 129 Personen, die Mehrzahl von ihnen Passagiere aus den Niederlanden, daneben noch zwei Reiseleiter und 26 Crewmitglieder. Dem Unternehmen zufolge wurden am Mittwoch noch zwei verletzte Passagiere sowie ein Besatzungsmitglied im Krankenhaus behandelt. Die Kollision hatte zeitweise auch Folgen für den Autoverkehr. O-Ton: "Wenn man den zerstörten Bug des Schiffes sieht und sich die Wucht vorstellt, mit der so ein Schiff gegen einen Brückenpfeiler prallt, dann muss man vorsorglich erst mal gucken, ist da was beschädigt an der Brücke oder nicht. Und bis man das weiß, sperrt die Polizei halt vorsorglich die Autobahn, und heute Morgen hat Straßen-NRW ja sehr schnell einen Techniker, Statiker vor Ort gehabt und Entwarnung gegeben, so dass der Verkehr wieder fließt." Das Schiff war auf der letzten Etappe einer Rundreise vom niederländischen Arnheim nach Koblenz und zurück. Am Mittwoch sollte die "Swiss Crystal" eigentlich bereits zu einer neuen Reise starten.