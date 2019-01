Der Digitalpakt Schule steht an diesem Mittwoch im Fokus des Vermittlungsausschusses im Bundesrat. Bund und Länder verhandeln über die geplante Lockerung des Kooperationsverbotes. Die dafür vorgesehene Grundgesetzänderung war im Dezember vom Bundesrat einstimmig abgelehnt und an den Vermittlungsausschuss überwiesen worden. Am Mittwoch trat das Gremium zu seiner ersten Sitzung zusammen. Hintergrund ist die Auszahlung von geplanten fünf Milliarden Euro an die Bundesländer. Schulen sollen damit im Zuge des sogenannten Digitalpaktes besser mit Computern und Internet ausgestattet werden können. FDP-Chef Christian Lindner sprach von einer Reformbaustelle, die vielen Menschen ein Dorn im Auge sei. "Insofern: die Krokodilstränen von manchen Ministerpräsidenten aus dem Süden oder aus dem Westen sind nicht recht nachvollziehbar, weil es jetzt nur darum geht, wieder eine Möglichkeit zu schaffen, wie es sie in der Vergangenheit schon einmal gegeben hat. Wir möchten die Kultushoheit der Länder, die Bildungshoheit der Länder nicht tangieren." Genau das befürchtet allerdings Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. "Die Grundgesetzänderung bedeutet nicht etwa nur eine verbesserte schnelle Zuführung von Geld, sondern eine Neuordnung der Kompetenzen bei Schule. Jedenfalls ist es die Möglichkeit und das kann nicht der Sinn und Zweck sein, dass am Ende aus Berlin Einheitsschulen geplant werden auf Berliner Niveau in ganz Deutschland, das wollen wir nicht. Deswegen geht es bei diesem Thema um mehr als um Geld. Es geht tatsächlich um die föderale Ordnung und es geht um die Schule vor Ort. Schule vor Ort wird vor Ort besser organisiert als in Berlin." Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig sprach vor der Sitzung von einer verfahrenen Situation. Die SPD-Politikerin wünscht sich einen Kompromiss bis zum 15. Februar. Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hofft auf eine schnelle Einigung. "Wir sind dazu bereit auch viele Stunden zu investieren. Dass es möglichst schnell geht, weil das Geld liegt da, die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern warten darauf und deswegen sage ich, so schnell wie möglich und gerne mit einer großen Anstrengung." Um das Grundgesetz zu ändern ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig. Der Bundestag hatte mit den Stimmen der großen Koalition, FDP und Grünen den Weg frei gemacht, damit das Geld aus dem Bundeshaushalt in eine bessere Digital-Ausstattung der Schulen fließen kann. Eigentlich war vorgesehen, dass die Kommunen ab dem 1. Januar Geld beantragen können. Mit den geplanten Änderungen des Grundgesetzes soll dem Bund unter anderem auch ermöglicht werden, den Ländern beim sozialen Wohnungsbau und beim öffentlichen Personennahverkehr stärker unter die Arme zu greifen.