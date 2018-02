Der Start einer Sojus-Rakete am Dienstag vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur aus verlief reibungslos. Die Rakete brachte ein Versorgungsschiff des Typs Progress 69 in Richtung Internationale Raumstation ISS. Der Start war zuvor jedoch um zwei Tage verschoben worden. Aber nun darf sich die Crew, die in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist, in Kürze über Nachschub freuen. Die Ankunft im All ist für Donnerstag geplant. An Bord des Versorgungsschiffs befinden sich nach Angaben der Nasa Nahrung, Ausrüstung, Treibstoff, Wasser sowie komprimierter Sauerstoff.