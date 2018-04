Die mutmaßliche NSU-Extremistin Beate Zschäpe Anfang Februar im Gerichtssaal. Der Prozess gegen insgesamt fünf Angeklagte, der vor fast fünf Jahren begann, geht nun auf die Zielgerade. Die Bundesanwaltschaft hatte bereits im Sommer lebenslange Haft für Zschäpe gefordert. Sie hält die 43-Jährige für mitverantwortlich für die Mordserie aus rechtsextremen Motiven, die die Gruppe um Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangen hatte. Nach den Vorstellungen ihrer beiden Wunschverteidiger soll Zschäpe hingegen für höchstens zehn Jahre ins Gefängnis kommen. Einer von ihnen, Mathias Grasel, verlangte am Donnerstag nach dem Ende der dreitägigen Plädoyers vor dem Münchner Oberlandesgericht, seine Mandantin nicht wegen Beihilfe oder gar einer Mittäterschaft an den Morden des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds zu verurteilen. O-Ton: "Ich halte die Beweiswürdigung und auch die rechtliche Beurteilung durch die Bundesanwaltschaft für unzutreffend. Eine Mittäterschaft kann hier nicht entsprechend der gesetzlichen Anforderungen begründet werden. Deshalb haben wir uns für eine Beihilfe an den 15 Raubüberfällen und auch eine Strafbarkeit selbstverständlich wegen der Brandstiftung am 04.11.2011 in Zwickau entschieden. In diesen Punkten sehe ich ein strafbares Verhalten von Frau Zschäpe, und hierfür ist sie auch zu bestrafen. Allerdings nicht mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe, wie von der Bundesanwaltschaft gefordert, sondern mit einer zeitigen Freiheitsstrafe von maximal zehn Jahren. Das ist Tat und Schuld angemessen." Die juristische Aufarbeitung ist eine der umfangreichsten der deutschen Geschichte. Als nächstes sollen die Plädoyers der Anwälte von vier als NSU-Helfer und -Unterstützer mitangeklagten Männern folgen. Gerichtssprecher Florian Gliwitzky zu den weiteren zeitlichen Abläufen: O-Ton: "Mit einem Urteil ist sicherlich nicht vor der Pfingstpause zu rechnen, nachdem die letzten Plädoyers auch erst für diese Woche, die unmittelbar vor den Pfingstferien sein wird, angekündigt sind." Die meisten Opfer des NSU waren türkischer und griechischer Abstammung. Zschäpe sitzt seit November 2011 in Untersuchungshaft.