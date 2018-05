Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Nordosten Nigerias sind am Dienstag mindestens 27 Menschen getötet worden. Mehr als 50 Personen wurden verletzt, sagte ein Krankenhaussprecher. Nach Polizeiangaben hatte sich ein Selbstmordattentäter zunächst in der Moschee in die Luft gesprengt. Eine weitere Explosion ereignete sich kurze Zeit später unter den Flüchtenden aus der Moschee. Die Behörden vermuten militante Islamisten hinter dem Anschlag. In der Region kämpft die radikal-islamische Gruppe Boko Haram seit 2009 und verübt auch immer wieder Selbstmordanschläge.