Bei einem Doppel-Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Nach Polizeiangaben sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Auto an einer Kontrollstelle etwa 400 Meter vom Präsidentenpalast entfernt in die Luft. Kurz danach gab es in der Nähe eine zweite Explosion. Die Islamistenmiliz Al-Schabaab bekannte sich zu den Attentaten. Die Gruppierung bekämpft die vom Westen unterstützte Regierung, die von Friedenstruppen der Afrikanischen Union geschützt wird. Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um Soldaten und Zivilisten.