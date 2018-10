Mindestens 18 Tote, darunter zahlreiche Kinder - das ist das erschütternde Ende eines Schulausflugs in Jordanien. Dort waren Schüler und Lehrer am Donnerstag bei einer Wanderung von einer Sturzflut überrascht worden. Rettungskräfte konnten 34 Menschen in Sicherheit bringen. Darunter waren nach Polizeiangaben einige Verletzte. An dem Einsatz waren demnach Hubschrauber und Hunderte Soldaten beteiligt. Die Region in der Nähe des Toten Meeres ist ein beliebtes Ausflugsziel mit Picknickplätzen und Wanderwegen.