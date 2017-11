Trauer um die Opfer von Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias. Bei vier Selbstmordanschlägen waren mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden sprengten sich zwei Frauen und zwei Männer am Mittwochabend in der Nähe der Stadt Maiduguri in die Luft. Dabei wurden auch Dutzende Menschen verletzt. Ein Augenzeuge berichtet: "Zwei Frauen, kleine Kinder und ein Mann waren unter den Angreifern. Die Frauen sind in eine andere Richtung gelaufen als der Mann. Die Menschen sind weggelaufen und die Angreifer sind in ein Haus gegangen und dann ist eine Bombe explodiert. Ein Mann ist eine Menschenmenge gegangen und hat dort eine Bombe gezündet." Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Dahinter wird aber die radikalislamistische Gruppe Boko Haram vermutet. Bei den Anschlägen und Angriffen von Boko Haram wurden allein in der Region um Maiduguri seit 2009 mindestens 20.000 Menschen getötet und mehr als 2 Millionen in die Flucht getrieben.