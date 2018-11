Bei einer Explosion in der Nähe einer Chemiefabrik in China sind am Mittwoch mindestens 22 Menschen getötet worden. Das teilten die Behörden in der Stadt Zhangjiakou mit. Der Ort liegt gut 150 Kilometer nordwestlich von Peking. Demnach wurden zahlreiche weitere Personen verletzt. Videoaufnahmen im staatlichen Fernsehen zeigten zerstörte Gebäude und ausgebrannte Fahrzeuge. Die Feuer sollen inzwischen alle gelöscht sein, hieß es. Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen.