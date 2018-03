Bei zwei Messerattacken in Wien sind am Mittwoch Abend vier Personen schwer verletzt worden. Bei dem ersten Angriff im zweiten Bezirk habe ein Unbekannter auf eine dreiköpfige Familie eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer: "Derzeit wissen wir gesichert, dass es um circa 19:45 Uhr zu einer Messerattacke gekommen ist. Ein Mann - laut ersten Zeugenausgaben - hat vor dem Lokal, das wir hier im Hintergrund sehen, drei Personen attackiert. Es handelt sich hier um einen Vater, eine Mutter und eine erwachsene Tochter. Alle drei Personen wurden dabei schwer verletzt und schweben momentan in Lebensgefahr." Bei den Opfern handele es sich um Österreicher. Zum Täter sei noch nichts bekannt. Rund eine halbe Stunde später sei es zu einer weiteren Attacke am Praterstern gekommen. Auch hier sei eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen beiden Angriffen bestand, war demnach ebenso unklar wie auch das Motiv. Später sei ein Mann aus Afghanistan in Verbindung mit dem zweiten Angriff festgenommen worden.