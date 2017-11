Wenn es so einfach wäre .... Computerspezialisten und Biometrie-Experten aus Vietnam wollen Apples Gesichtserkennung im neuen iPhone X mit einer relativ einfach erscheinenden Maske überlistet haben. Ein Forscher zeigt hier dieser Tage in Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, wie das mit dieser Maske aus Plastik, 3D-Druckermaterial, Silikon und Papierband klappen soll: Ngo Tuan Anh, der Vizepräsident der Cybersecurity-Firma Bkav, zeigt vor laufender Kamera mehrere Male, wie er zunächst mit seinem Gesicht und dann mit einer Maske das iPhone entsperrt - seine Methode scheint jedesmal zu klappen. Der Technikexperte sagt dazu: "Wichtige Menschen wie Politiker oder Geschäftsleute sollten auf keinen Fall ihr neues iPhone X verleihen an eine andere Person - wenn sie die Gesichtserkennungsfunktion aktiviert haben." Die Experten hier haben nach eigenen Angaben rund eine Woche und sehr viele Fehlversuche gebraucht, um "Face ID" zu hacken. Allerdings gibt es auch Zweifel am Vorgehen der Vietnamesen: Laut Firma sei ein ganz spezieller Winkel von Gerät und Maske erforderlich. Und die Maske müsse immer weiter verfeinert werden, was bis zu neun Stunden dauern könne. In einem Geschäft in Hanoi sagt der Leiter hier, NGUYEN PHAM TUNG, er mache sich keine Sorgen um den Verkauf der Geräte: "Ich denke, die Verkaufszahlen vom iPhone X würden kaum sinken, selbst wenn die vietnamesische Firma wirklich diese Funktion Face ID gehackt haben sollte." Der Konzern Apple wollte auf Anfrage dazu keinen Kommentar abgeben, sondern man verwies Journalisten auf die eigene Webseite, wo stehe, wie die neueste Gesichtserkennung der iPhones funktioniere.