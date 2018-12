Die Touristen auf dem Fluss Ganges in der indischen Stadt Varanasi staunten nicht schlecht und freuten sich über die zahlreichen Vögel, die um die Boote flogen. Denn da der Winter auf der nördlichen Welthalbkugel angebrochen ist, wandern diese Vögel aus Sibirien in ihr Winterquartier. Dabei fliegen die Tiere tausende Kilometer südlich auf den indischen Subkontinent, wo die Wintermonaten bei milderen Temperaturen natürlich viel erträglicher sind. Und die Bootsleute in dem spirituellen Zentrum Indiens freuen sich, denn die Touristen heuern sie an, um den Vögeln auf dem Wasser näher zu sein. Die Vögel kommen normalerweise im November und Dezember in ihr Winterquartier und fliegen dann im Frühling wieder zurück in den Norden.