Das Klebebild von Leroy Sané wurde am Montagnachmittag von der Fassade des Dortmunder Fußballmuseums gerissen. Den Bildern von Torhüter Bernd Leno, Verteidiger Jonathan Tah sowie von Angreifer Nils Petersen drohte das gleiche Schicksal. Sie alle wurden am Montag von Bundestrainer Joachim Löw aus dem Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gestrichen. In Dortmund gab es gemischte Reaktionen auf die Entscheidungen des Bundestrainers: "Also, ich war etwas überrascht, dass Sané nicht mit dabei ist und noch gestrichen wurde aus dem Kader. Und Petersen fand ich schade, dass er raus ist. Aber ansonsten denke ich, dass wir durchaus eine gute Mannschaft haben." "Ja, ist ja immer noch ein guter Kader, Finale sollte drin sein." "Ich glaube, dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind, also ich sag mal, auf jeder Position sind wir wirklich gut besetzt. Ich zweifele nur so ein bisschen daran, ob wir die besten 23 Mann mitnehmen. Sané ist jetzt ein Spieler, den ich auf jeden Fall mitgenommen hätte eigentlich, Mario Götze ist ja eigentlich auch einer, den man immer mal wieder reinbringen kann." Mit der Bekanntgabe des endgültigen WM-Kaders steigt auch die Vorfreude. In Deutschland gibt es bekanntermaßen rund 80 Millionen Bundestrainer. Und jeder hat eine Meinung. Stimmen aus München: "Ich denke, dass sie auf jeden Fall gut aufgestellt sein wird, weil der Jogi Löw, der weiß, wen er mitnehmen muss, wie er mit denen umzugehen hat. Und das Entscheidende ist, wie gehen die im Team miteinander um und nicht, wie heißen die einzelnen Namen. Das ist eine Mannschaft, das ist eine tolle Mannschaft, das hat sie schon immer ausgezeichnet, dass sie als Mannschaft funktionieren. Ich denke mal, das wird auch heuer wieder so sein." "Ich hätte so auch nicht entschieden. Also für wäre Gomez, ja, der hat seinen Zenit überschritten. Ich denke, da wäre sicherlich ein Sané die bessere Wahl gewesen für den Kader, aus meiner Sicht." "Hat mich überrascht, ich dachte, gerade so ein Triple-Flitzer tut eigentlich jeder Mannschaft gut. Aber warum auch immer es nicht gereicht hat, er hat sich auch in den Nationalspielen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ist einfach so. " Und noch eine gute Nachricht, diesmal aus dem DFB-Fanshop. Ab heute können sich die Fans ihre Nationalmannschafts-Trikots mit den Namen der Spieler veredeln lassen, die auch wirklich nach Russland fahren.