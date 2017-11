Da rollt er herein, der VW Golf GTE auf der Automesse im chinesischen Guangzhou. In solche Elektroautos will der deutsche Autobauer Volkswagen massiv investieren und zwar in China. In den nächsten sieben Jahren werde der Konzern auf dem weltgrößten Automarkt zehn Milliarden Euro in die Entwicklung neuer, batteriebetriebener Autos und Hybridfahrzeuge stecken, kündigte China-Chef Jochen Heizmann am Donnerstag an. "Im Jahr 2025 planen wir, eineinhalb Millionen dieser Fahrzeuge zu verkaufen. In den kommenden zwei bis drei Jahren werden wir 15 Modelle auf de Markt bringen, hauptsächlich gehen wir dabei von den bereits existierende Modelplattformen aus. Nach 2020 werden wir dann 20-25 Modelle einführen, die auf ganz neuen, spezialisierten Plattformen basieren." Nicht alle jetzt in Guangzhou vorgestellten Autos fahren mit Elektroantrieb. Doch die Autobauer stecken derzeit viel Geld in die Entwicklung sogenannter New Energy Vehicles, um die von China ab 2019 verlangte Quote für Elektroautos einzuhalten. Diese sieht vor, dass 2019 zehn Prozent des Jahresabsatzes der Hersteller aus E- und Hybrid-Fahrzeugen bestehen. 2020 soll diese Quote auf zwölf Prozent steigen. Verfehlen Hersteller die Hürde, müssen sie Kreditpunkte erwerben.