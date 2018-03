Abgasskandal und mögliche Fahrverbote hin oder her - auf der Jahrespressekonferenz zeigt sich Volkswagenchef Matthias Müller zuversichtlich: "Es wird Sie nicht wundern, dass ich mit unserem Abschneiden im Geschäftsjahr 2017 mehr als zufrieden sein kann. Wir haben neue Bestwerte beim Absatz und beim Umsatz erreicht, erfreulicherweise auch beim operativen Ergebnis vor Sondereinflüssen, das noch deutlich stärker gestiegen ist als unsere Volumengrößen. Und auch, wenn man die erneuten Sondereinflüsse für die Bewältigung der Krise berücksichtigt, liegen wir beim operativen Ergebnis auf einem Niveau, das dieser Konzern nie zuvor erreicht hat." Rund um den Globus brachte VW 10,7 Millionen Fahrzeuge zu den Kunden, 4,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit diesem Rückenwind will der Konzern nun verstärkt Kurs auf die Elektromobilität nehmen. "Das Highlight läuft im Sommer in Brüssel vom Band, der Audi E-Tron. Der erste vollelektrische Audi mit 500 Kilometern Reichweite" Zu den acht E-Autos und Plug-In-Hybriden, die Niedersachsen bereits im Programm haben, sollen schon im laufenden Jahr neun weitere Fahrzeuge hinzukommen . "Über alle Marken und Regionen hinweg wollen wir auf diese Weise schon in wenigen Jahren die weltweit größte Elektro-Flotte auf die Straße bringen." Um die nötigen Batteriekapazitäten zu sichern, seien bereits Partnerschaften mit Herstellern für Europa und China vereinbart worden. Für Nordamerika stehe die Lieferantenentscheidung kurz bevor. Das bisher beauftragte Volumen belaufe sich auf rund 20 Milliarden Euro. Zugleich investiert Volkswagen weiter in den Verbrennungsmotor. Der moderne Dieselantrieb sei - auch im Hinblick auf den Klimaschutz - Teil der Lösung, nicht das Problem. Allein im laufenden Jahr fließen fast 20 Milliarden in das konventionelle Fahrzeug- und Antriebsportfolio.