In der kolumbianischen Hauptstadt Bogota ist der Matador Julian Lopez, auch bekannt als "El Juli", bei der Ausübung seines Berufs am Sonntag von einem aufgebrachten Bullen schwer auf die Hörner genommen worden. Der Torero wurde dabei verletzt und dem Publikum war nach dieser Szene der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Doch nach einer Unterbrechung setzte der 35-jährige Lokalmatador den Stierkampf erst mal fort, bis das Duell zwischen Stier und Torero dann beendet wurde. Medienangaben zufolge sei der Stierkämpfer Julian Lopez bereits zum zweiten Mal am Hintern verletzt worden und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.