George Weah ist am Montag in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia, als Präsident des Landes vereidigt worden. Bei vielen könnte der Name jedoch auch in einem anderen Zusammenhang einige interessante Erinnerungen hervorrufen. Denn "King George", wie er von seinen Fans genannt wurde, war in den 90er Jahren ein Fußballstar und spielte für Top-Vereine wie den AC Milan, Paris Saint Germain oder den FC Chelsea. 1995 wurde er als erster und bisher einziger Afrikaner zu Europas Fußballer des Jahres und zum Weltfußballer gewählt. Doch aufgewachsen ist George Weah in einem Armenviertel von Monrovia. Und diese Vergangenheit hat er bis heute nicht vergessen. Der 51-jährige Weah sagt, er wolle vor allem die Armut bekämpfen, Korruption eindämmen, Arbeitsplätze schaffen und das Bildungssystem verbessern.