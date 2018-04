Am 22. April ist es soweit - dann Andrea Nahles soll zur Vorsitzenden ihrer Partei gewählt werden. Die Karriere der Genossin hat hier begonnen, in ihrem Heimatort Weiler mitten in der Eifel. Andrea Nahles hat sich im Laufe von 30 Jahren beständig in die Führungsspitze der SPD hinaufgearbeitet. Der Anfang hier in Weiler war nicht ganz einfach, berichtet die heute 47-Jährige. "Es ist hier eher eine konservative Ecke. Das ist noch milde ausgedrückt. Und insoweit war es eine Provokation für sich genommen, dass ich überhaupt in die SPD eingetreten bin. Und das fand auch erst mal aus meiner Familie eigentlich keinen positiven Widerhall. Und dann auch noch ein SPD-Ortsverein zu gründen, das war dann die maximale Provokation und führte dann zu großem Gesprächsstoff hier im Dorf. Und insoweit gehörte erst mal das Überwinden von Widerständen zu meiner politischen Vita von Anfang an dazu." Einer, der Nahles von Anfang an kennt, ist Anton Schüller, SPDler seit 62. Er erinnert sich, man sei als Sozialdemokrat in der tiefschwarzen Eifel auch schon mal mit der Mistgabel verfolgt worden. "Das hat mich beeindruckt, diesen Mut in der Region aufzubringen, das war eigentlich mitentscheidend, dass man sagen kann: zu der Frau kann man Vertrauen haben, aus der Frau kann was werden, aus der Frau wird doch was, ist ja auch was geworden. Schüller erzählt, er gehörte zu den Bezugspersonen von Nahles, als sie sich als Kreistags- und als Bundestagsabgeordnete für die Interessen der Arbeiter und der Unternehmen in der Region eingesetzt habe. Ihr Dorf in der Eifel erlebt Nahles als Rückzugsort von der politischen Bühne. "Ich habe ja auch schon schlimme Sachen erlebt. Ich habe selber auch schon Fehler gemacht, worauf ich nicht stolz war. Und wo Du dann darüber nachdenken muss: Machst du weiter? Ich bin auch 2002 aus dem Bundestag rausgefallen. Das war auch ein Bruch und das ist immer gut, wieder zurückkommen zu können. Und man hatte das Gefühl, das wird auch hier ganz einfach akzeptiert. So einen Ort zu haben, wo man akzeptiert wird, ohne dass viele Fragen gestellt werden. Das ist für mich Heimat. Das ist für mich dieses Dorf hier ihn der Eifel." Im Dorf will Nahles ein möglichst normales Leben führen, bestätigt Simone Kirst, deren Tochter die Freundin von Nahles kleiner Tochter ist. "Ich habe irgendwann mal gesagt, ich glaub manchmal verbringt sie vielleicht qualitativ mehr Zeit mit ihrem Kind als die Durchschnitts-Mutter, die immer noch hier was und was zu erledigen hat, noch einkaufen, noch putzen und dies und jenes. Also das erlebe schon so, dass sie dann auch da ist. Also meine Tochter ist dann auch oft bei Ella zu Hause, damit sie einfach auch, wenn sie spielt, noch etwas von ihrem Kind hat. Ja, ich denke sie kriegt das schon gut geregelt." Andrea Nahles auf dem Weg zur Parteispitze. Wie hat sie das in jüngster Zeit verändert? "Da hab ich dann auch so ein bisschen in den letzten Wochen über die Vergangenheit, über die letzten 30 Jahre meines Wirkens in der SPD nachgedacht, natürlich. Was war das eigentlich für eine Zeit, und da sind mir teilweise lustige Sachen eingefallen und teilweise weniger lustige Sachen eingefallen. Also auf jeden Fall schon eine lange Strecke. Ich glaube aber auch, was ich auch finde, ich glaube, ich kann´s. Also ich habe schon das Gefühl, die Aufgabe ist groß, aber ich habe mich auch lange irgendwie vorbereiten können auf die Aufgabe." In ihrer Abiturzeitung hat Nahles im Jahr 1989 zwei Berufswünsche angegeben, von denen sie einen, zumindest in Teilzeit hier in der Eifel, bereits in die Tat umgesetzt hat.