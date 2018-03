Es sollen Schritte sein in Richtung eines neuen Traditionsverständnisses: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU)hat gesagt, man habe Konsequenzen aus dem Fund von Wehrmachts-Andenken in Kasernen gezogen und der Truppe neue Regeln für den Umgang mit der eigenen Tradition gegeben. Nach der Unterzeichnung eines neuen Traditionserlasses für die Bundeswehr sagte die Ministerin am Mittwoch in Hannover: O-TON BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTERIN URSULA VON DER LEYEN (CDU) ("Wo sind unsere Fundamente, auf die wir die Gestaltung unserer Zukunft bauen? Gerade weil sich die Herausforderungen heute so schnell verändern, brauchen wir ein gemeinsames Verständnis von unserer Vergangenheit. Wir müssen wissen, woher wir kommen, um mit Gewissheit in die Zukunft zu gehen. Wir müssen uns immer wieder selbst vergewissern, auf welchem Grund wir stehen." Im vorigen Jahr waren nach der Festnahme des mutmaßlich rechtsextremen Offiziers Franco A. in mehreren Kasernen Wehrmachts-Andenken entdeckt worden. Den neuen Erlass unterzeichnete die Ministerin in der "Emmich-Cambrai-Kaserne" in Hannover, die sie wenig später in "Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne" umbenannte. Damit trägt erstmals eine Kaserne den Namen eines Bundeswehr-Soldaten, der im Auslandseinsatz zu Tode kam. Der Leibwächter Tobias Lagenstein wurde im Mai 2011 bei einem Anschlag in Afghanistan getötet. Seine Schutzperson, der deutsche Kommandeur Markus Kneip, überlebte schwer verwundet und sagte am Mittwoch: O-TON GENERAL MARKUS KNEIP, DER BEI DEM BOMBENANSCHLAG IM MAI 2011 IN AFGHANISTAN VERWUNDET WURDE UND DESSEN LEIBWÄCHTER HAUPTFELDWEBEL TOBIAS LAGENSTEIN BEIM ANSCHLAG GETÖTET WURDE ("Für mich ist es natürlich sehr bewegend, die Familie wiederzusehen, mich an den Kameraden, der an meiner Seite gefallen ist, zu erinnern. Es ist sehr bewegend." Der bisherige Name der Kaserne erinnerte an einen preußisch-deutschen General des Ersten Weltkrieges und die von deutschen Truppen besetzte französische Stadt Cambrai. Kritiker bemängeln weiterhin Namensgebungen von bestimmten Kasernen, die sie für reaktionär halten.