US-Milliardär und Unternehmer Elon Musk wird in den USA wegen Diffamierung verklagt, weil er behauptet hat, ein britischer Höhlentaucher sei ein Pädophiler. Vernon Unsworth hatte im Juli bei der Rettung von zwölf thailändischen Jungen und ihrem Fußballtrainer aus einer überfluteten Höhle geholfen. Musk hatte ein Mini-U-Boot seiner Firma SpaceX für die Rettung angeboten. Die Taucher vor Ort lehnten dies allerdings ab, und brachten die Jungen in einer dreitägigen Operation aus der Höhle. Nach der Rettung hatte Unsworth das Angebot des Tesla-Chefs als "PR-Trick" bezeichnet. Musk könne sich sein U-Boot dorthin stecken, so wörtlich, "wo es weh tue". Musks Antwort war dann ein Tweet an seine mehr als 22 Millionen Follower. Darin bezeichnete er Unsworth als "pedo guy". Er entschuldigte sich zwar drei Tage später und sagte, er habe im Zorn gesprochen. Aber Unsworth behauptet auch, Musk habe ihn in einer E-Mail an einen Reporter als Kindervergewaltiger und Sexhändler bezeichnet. In der in Los Angeles eingereichten Klage verlangt der Rettungstaucher nun 75.000 US-Dollar Schadenersatz.