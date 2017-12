Die aktuelle Kältewelle im Norden des indischen Subkontinents, der an die Ausläufer des Himalaya-Gebirges grenzt, trifft besonders die Obdachlosen, wie in der Millionenstadt Amritsar im Bundesstaat Punjab. Im Dezember und Januar fallen die Temperaturen hier drastisch. Und wenn es mit Nachtwerten von etwa fünf Grad auch nicht so frostig ist wie in anderen Regionen der Welt, haben viele der Millionen armer Menschen der Kälte nichts entgegenzusetzen. Sie leben auf der Straße, haben keine warme Kleidung, sind konkret vom Tode bedroht. "Wir haben nur eine Decke, darüber legen wir Planen", sagt dieser Vater. "Ich habe meine Kinder unter meine Jacke genommen. Wir haben keine Decke für sie, die Regierung gibt uns keine. Wir leben auf der Straße, da wir kein Haus haben, bleiben wir auch bei kaltem Wetter dort." Mit seiner Kritik ist er nicht allein. "Wir wollen Decken, nicht einmal die bekommen wir. Uns bleibt nichts außer der Zeltplane, um uns zu wärmen." Kalt ist es derzeit auch in der indischen Kaschmir-Region. Den Touristen, die nach Srinagar kommen, macht das aber ungleich weniger aus. Sie strömen momentan sogar verstärkt in die Provinz, die bekannt ist für ihre Wintersport-Angebote. Schneefall wird hier sogar mit Freude erwartet.