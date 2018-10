München am Tag vor der bayerischen Landtagswahl. Auf den Straßen und Plätzen der bayerischen Landeshauptstadt haben am Samstag die Wahlkämpfer fleißig um die allerletzten unentschlossenen Wähler geworben. Das Wetter spielte bei strahlend blauem Himmel und T-Shirtfähigen Temperaturen mit. Viele Menschen waren unterwegs, hatten Zeit und gute Laune. Beste Vorrausetzungen für den Straßenwahlkampf. Michael Laub ist CSU-Ortsvorsitzender. "Also, ich muss sagen, dass die Stimmung besser geworden ist. Im Vergleich zu den letzten Monaten merkt man schon, jetzt auch gerade am Infostand, dass die Leute sich nochmal am Endspurt für Politik interessieren, für die CSU interessieren und ich glaube auch, dass wir die Prognosen, die nicht so toll waren, dass wir die noch ein bisschen verbessern können auch." Auch Bündnis 90/Die Grünen warben in München um Unentschlossene, so auch Georg Nitsche. "Also, hier draußen hat man ja auch diesen Eindruck und wir haben uns ja wochenlang jeden Abend runterholen müssen, weil de Stimmung gerade so symphatisch und fast euphorisch ist. Wir erleben hier viele Leute am Stand die sagen: Ich habe Euch eh schon gewählt, aber jetzt will ich noch nochmal genauer in Euer Programm reingucken was Ihr Euch alle vorgenommen habt. Oder es gibt Leute die jetzt noch zweifeln und wenn die dann den Christian Hierneis sehen, dann können sie direkt den Kandidaten fragen." Lars Mentrup, der für die SPD warb, glaubt, dass seine Partei mit dem Thema Wohnen wird punkten können. "Das ist sehr wichtig. Das zweitwichtigste Thema nach dem Migrationsthema. Insofern sollten die Menschen eigentlich schon spüren, dass wir uns um die Themen kümmern die alle betreffen und das hoffe ich, dass das auch ankommt. Wir haben vielleicht von der emotionalen Seite nicht so durchgedrungen. Es war ein sehr emotionaler, Sehr polarisierender Wahlkampf. Ich weiß nicht ob wir da wirklich so mithalten konnten, aber bei den Themen sind wir auf jeden Fall gut dabei gewesen.") Die Wahlkämpfer von der FDP, unter ihnen der Vorsitzende in Bayern, Daniel Föst, glaubten am Samstag daran, bisherige CSU-Wähler umstimmen zu können. "Das eine positive, dass ich erlebe: Die Leute sind politisiert, die gehen zur Wahl. Wir haben deutlich weniger Leute die sagen: ‚Nee, ich gehe nicht wählen'. Das ist schon mal ein sehr guter Effekt. Ansonsten, wir Freien Demokraten, seit der Bundestagswahl sind wir beständig auf einem Comeback, haben viel Unterstützung. Wir spüren auch, dass die Leute auf uns zugehen und fragen: ‚Mit der CSU, das geht doch so nicht weiter. Was sind den Eure Überlegungen für Bayern?' Und wir sagen dann: ‚Ja, wir wollen beste Bildung, Infrastrukturausbau, die Wohnkosten senken, Innovationsprogramm.' Und sich denke schon, dass wir den einen oder anderen noch überzeugen können auch am Tag vor der Wahl." Bei der CSU und der SPD dürfte es sich aber um Zweckoptimismus handeln, den Umfragen sagen beiden Parteien historisch schlechte Ergebnisse voraus. Die CSU kämpft um ein Wahlergebnis, dass ihnen zusätzlich zu den Grünen eine weitere Koalitionsoption eröffnet. Die Grünen müssen gegen die euphorische Stimmung unter ihren Anhängern ankämpfen und sie immer wieder daran erinnern, dass sie wirklich wählen gegen müssen, damit aus Umfragewerten auch Wahlergebnisse werden. Die Grünen werden seit Wochen von Demoskopen als Zweitstärkste Kraft in Bayern gemessen.