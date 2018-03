Die libysche Küstenwache und das Schiff einer internationalen Hilfsorganisation haben erneut Hunderte Migranten aus dem Mittelmeer geborgen. Schlepper hatten sie bei ruhiger See in Schlauchbooten in Richtung Italien geschickt. Eines der Boote sei mit 125 Menschen an Bord vor der Küstenstadt Zawiya Leck geschlagen, auf einem anderen habe man 112 Menschen gefunden, so ein Sprecher der Küstenwache. Ein drittes Boot habe es rund 40 Kilometer weit geschafft, bevor es vom Schiff "Aquarius" aufgenommen wurde. Die "Aquarius" wird von der in Berlin ansässigen Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranee und von Ärzte ohne Grenzen eingesetzt. Die Hälfte aller Menschen an Bord stamme aus Nigeria, die übrigen aus anderen Ländern südlich der Sahara. Auch zwei Palästinenser seien an Bord gewesen. Die aufgegriffenen Migranten sollten nach Italien gebracht werden.