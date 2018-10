Am Donnerstag liefen Polizisten durch den Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen. In den Wochen zuvor stand das Waldgebiet im Zentrum des öffentlichen Interesses. Die Polizei hatte die Baumhäuser geräumt, in denen seit Jahren Umweltschützer gewohnt hatten, um gegen die Rodung des Waldstücks zu demonstrieren. Jetzt zeugen nur noch ein paar Zettel und zerrissene Fahnen von den Demonstranten. Der Energiekonzern RWE will 100 Hektar Wald roden, um den Weg für seine Braunkohlebagger frei zu machen. Umweltschutzorganisationen hatten von RWE gefordert, die Rodungen auszusetzen, bis die derzeit in Berlin tagende Kohlekommission ihre Arbeit abgeschlossen hat. Sie soll einen verbindlichen Zeitplan für das Ende der Kohleverstromung festlegen. Auch wenn der Wald jetzt geräumt ist. Die Proteste werden wohl weitergehen, sagt Antje Grothus von der Initiative "Buirer für Buir". "Natürlich werden wir unseren Protest nicht einstellen, wir sind ja angetreten, diesen Wald zu retten und deswegen werden die Proteste weitergehen. Ich weiß nicht, was verschiedenste Gruppen planen, aber sicherlich wird es auch wieder Menschen geben, die sich wie zum Beispiel die Pfarrer hier auch aus der Region in den Weg setzen werden, wenn RWE mit seinen Riesenmaschinen kommt." RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hält an der geplanten Rodung des Braunkohlegebietes Hambacher Forst fest. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" hatte er letzte Woche betont, dass selbst, wenn RWE den Tagebau in Hambach stoppen würde, der Wald gerodet werden müsste. Man brauche die Erdmassen, um die Böschungen dauerhaft zu stabilisieren.Am nächsten Sonntag hoffen die Rodungsgegner wieder auf die Unterstützung von Tausende Demonstranten, die gegen die Abholzung des Hambacher Forstes demonstrieren.