Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen am Freitag am Frankfurter Römer. Da rücken die Gastwirte schon einmal Tische und Stühle ins Freie und locken so die Gäste an. Ein umfangreiches und kräftiges Hoch über Mitteleuropa bestimmt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis auf weiteres das Wetter in Deutschland. Angenehm für diejenigen, die das schöne Wetter auch genießen können: "Ich muss schon sagen, das sind bald Frühlingsgefühle. Das kann man schon so nennen. Und man hat eine ganz andere Sicht zur Sonne, man ist ein anderer Mensch. Man wird etwas freier. Die Sonne stimmt einen schon sehr positiv." "Wunderbar, ich habe heute Geburtstag und dann wurde ich von meiner Familie entführt hier her. Und jetzt trinken wir noch einen schönen Espresso." Auch einem sonnigen Wochenende steht vielerorts nichts im Wege, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. "Das Wetter wird eigentlich für Mitte Februar traumhaft schön Wir erwarten Sonnenschein tagsüber, acht bis neun Stunden, kaum Wolken am Himmel. Vielleicht mal am Morgen ein paar Nebelfelder, die Lösen sich aber in der trockenen Luft schnell auf. Und die Temperaturen steigen doch tagsüber schon auf hohe vorfrühlingshafte Werte, meistens im zweistelligen Bereich. Am Niederrhein, nördlich der Mittelgebirge kann es sogar bis 17 Grad warm werden." Die derzeitigen Temperaturen seien zwar deutlich zu mild, so Friedrich. Rekordverdächtig seien sie aber nicht. Es habe Mitte Februar schon Temperaturen von 21 Grad und mehr gegeben. Die milden Temperaturen bringen auch Gefahren mit sich: Allergiker müssen sich auf mäßigen Pollenflug einstellen. Und Skifahrer sollten den Sonnenschutz nicht vergessen.