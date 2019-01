Aufstellung für die Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Zwei Tage bevor es für die deutsche Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen das vereinte Team von Korea ernst wird, machte das Team von Trainer Christian Prokop noch einmal Werbung für sich und seine Sportart. Zum öffentlichen Trainer waren rund 1800 Zuschauer nach Berlin-Hohenschönhausen gekommen, um sich persönlich ein Bild von der Mannschaft zu machen. Vom 10. bis 27. Januar spielen 24 Mannschaften um den Titel, aktueller Champion ist Frankreich. Deutschland wird das Turnier zusammen mit Dänemark ausrichten. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei auch auf Nationalspieler Uwe Gensheimer: "Dann hat man logischerweise auch Bilder im Kopf von 2007, wie man in der Halle war und so etwas miterlebt hat als Zuschauer. Und jetzt selbst auf der Platte zu stehen, ist schon ein geiles Gefühl. Und wir freuen uns alle riesig, das miterleben zu dürfen, dieses Privileg. Ich glaube jeder, der Handball spielt, wird sich so etwas wünschen. Und so gehen wir einfach in das Turnier, dass wir uns riesig darauf freuen und alles rausholen, alles reinhauen. Und dann das beste Mögliche rausholen." Der letzte deutsche WM-Sieg war im Jahr 2007. Gespielt wurde damals ebenfalls in Deutschland. Die Top-Favoriten in diesem Jahr heißen Dänemark und Frankreich. DHB-Teamkoordinator Oliver Roggisch traut aber auch der deutschen Mannschaft einiges zu: "Ja, ich glaube, dass wir sehr sehr gute Chancen haben. Wir haben in diesem Jahr das Luxus-Problem, dass aus einem 28er Kader eigentlich - bis auf Julius Kühn - keiner verletzt ist. Wir haben alle Spieler fit, haben jetzt die besten Spieler ausgewählt. Und wie gesagt, die Jungs sind heiß. Und mit den Zuschauern im Rücken ist glaube ich einiges möglich." Neben Korea heißen die deutschen Gegner in der Vorrunde: Brasilien, Russland, Frankreich und Serbien. Die drei besten Teams qualifizieren sich für die nächste Runde. Die Vorrundenspiele in Deutschland werden in Berlin und München angepfiffen. Die deutsche Mannschaft würde beim Einzug in die Hauptrunde nach Köln weiterreisen.