Die Korrekturen belaufen sich auf Andrea Riseborough, die nicht DIE Hauptrolle spielte, sondern eine von vielen. Und: 41 Prozent der Filme, die in den Wettbewerb gehen, wurden von Regisseurinnen gemacht, nicht 41 Prozent aller Filme auf der Berlinale. Wir bitten Sie dies zu entschuldigen. Vorhang auf für die 69. Berlinale. Das Film-Festival wurde am Donnerstagabend eröffnet - vor der Gala in Berlin zeigten sich Prominente aus Politik und Showbus' bei ihren Ankünften auf dem Roten Teppich. In den nächsten zehn Tagen sollen rund 400 Filme verschiedener Sparten, Genres und Längen gezeigt werden. 17 davon konkurrieren um den Goldenen Bären. Die sechsköpfige Jury wird von der französischen Schauspielerin Juliette Binoche angeführt. Auch die britische Filmproduzentin Trudie Styler ist Mitglied der Jury: "Wir können uns nicht großartig darauf vorbereiten. Wir sind die Jury, wir gehen da mit total freien Gedanken rein und geben uns diesen 17 Filmen hin." In den Wettbewerb um den Goldenen Bären gehen auch drei deutsche Produktionen. Unter anderem "Der Goldene Handschuh", ein Horror-Thriller vom Filmregisseur Fatih Akin. Bei der Eröffnung am Donnerstagabend wird der Film "The Kindness of Strangers" gezeigt - ein international produziertes Drama von Lone Scherfig, in dem die Britin Andrea Riseborough die Hauptrolle spielte. "Ich liebe es nach Berlin zu kommen. Es ist ein bisschen wärmer als sonst, das macht mir wirklich nichts aus. Es könnte nicht perfekter sein, als dass Lones Film das Festival eröffnet. Es war an der Zeit. Weil sie eine große Filmmacherin ist. Es ist ein bisschen surreal, weil alle Fragen über ihren Film stellen, den ich noch gar nicht gesehen hab. Ich kann es kaum erwarten reinzugehen und ihn zu sehen." Besonders in diesem Jahr ist der Abgang von Langzeit-Direktor Dieter Kosslick, der das Berliner Film-Festival 18 Jahre lang betreute. Der 70-Jährige erklärte, was die Besucher bei seiner letzten Berlinale erwarten werden: "Ich denke gute Filme, große Schauspieler, viel Spaß und gutes Essen, nur vegetarisches." Modern und zukunftsorientiert. Bei 41 Prozent der Filme, die auf der diesjährigen Berlinale in den Wettbewerb gehen, besetzte eine Frau den Regisseurs-Posten.