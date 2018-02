Es hat wortwörtlich mit mehreren Paukenschlägen begonnen. Die Eröffnung der 68. Berlinale am Donnerstagabend in Berlin. Endlich erstrahlte der rote Teppich in der deutschen Hauptstadt im Glanz der Stars und Sternchen. Natürlich mit dabei der Festival-Direktor Dieter Kosslick, für den es sein vorletztes Jahr in dieser Funktion sein wird. Doch seiner guten Stimmung tat das ganz offensichtlich keinen Abbruch: "Sie sind hier und werden fantastische Filme sehen. Einer besser als der andere. Und sie sind sehr unterschiedlich. Was soll ich sagen? Gehen Sie ins Kino und sehen Sie, was wir bereits gesehen haben." Und zu sehen war vor allem auch der weltbekannte deutsche Regisseur Tom Tykwer, der als Präsident der Jury der diesjährigen Berlinale auserwählt wurde. Er darf nun mitentscheiden, welcher aus den 19 Wettbewerbs-Filmen, den begehrten goldenen Bären und die silbernen Bären ergattern darf. Eröffnungsfilm am Donnerstagabend war die Premiere von Wes Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs" - der nicht nur im Wettbewerb startete, sondern mit einer Geschichte, die in Japan spielt, auch den Anfangston für diese Berlinale setzte. Jetzt heißt es: Vorhang auf für rund 400 Werke, die bis zum 25. Februar in Berlin gezeigt werden.