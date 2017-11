Die Zeit wird knapp für Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Jamaika-Sondierer. Ein Abschluss der Gespräche ist für die Nacht von Donnerstag auf Freitag vorgesehen. Nach wie vor gibt es zwischen Union, FDP und Grünen aber jede Menge Streitthemen. Eine ganz harte Nuss dabei. Das Thema Zuwanderung und Asyl. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier ist hier vorsichtig optimistisch: "Wir sind uns alle einig, die Rechte nach Artikel 16 Grundgesetz und auch die Rechte nach der Genfer Flüchtlingskonvention bleiben unangetastet. Was dann noch geht, darüber wollen wir reden. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingen kann. Aber wir werden schauen." CSU-Chef Horst Seehofer rechnet bis Donnerstag mit Klarheit in den Jamaika-Sondierungen. "Noch zweimal schlafen, und dann wissen wir Bescheid", sagte er vor den Sondierungen. Beim Streitthema Einwanderung beharrten führende CDU-Politiker darauf, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus auch nach März 2018 ausgesetzt bleiben soll. Das stößt auf Widerstand bei den Grünen. Beim Thema Familiennachzug stünden die Grünen "in der Pflicht", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. "Ich glaube es hilft nichts, dass jetzt mit gigantischen Zahlen hier gearbeitet wird. Wir wissen, die Realität ist eine andere. Wir wollen, dass Familien zusammenkommen. Das hat mit Integration und mit Menschlichkeit zu tun. Und wir wollen insgesamt in diesem Bereich zwei Dinge: Menschlichkeit und Ordnung. Beides gehört zusammen." Trotz der bestehenden Meinungsverschiedenheiten zeigte sich FDP-Chef Christian Lindner vor den Verhandlungen am Dienstag zuversichtlich. Er sei optimistisch, sagte er bei seiner Ankunft