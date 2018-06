Das ist der Gipfel - auf den Galapagos-Inseln im Pazifik explodiert hier dieser Tage der Vulkan "La Cumbre", was soviel heißt wie "Der Gipfel". Wie die Verwaltung des hiesigen Nationalparkes mitteilt, gefährdet die Lava, die der Vulkan ausspeit, das Leben von Pflanzen und Tieren in der Umgebung. Gaswolken und Rauch steigen Hunderte Meter in die Luft. Ströme von geschmolzener Lava ergießen sich vom nördlichen Hang des Vulkans in Richtung des Meeres. Der Vulkan ist knapp 1500 Meter hoch. Menschen wohnen auf dieser Insel Fernandina laut Behörden nicht. Die Galapagos-Inseln gehören zum Land Ekuador in Südamerika und liegen rund 1.000 km westlich des Festlandes. Der britische Naturforscher Charles Darwin hatte im 19. Jahrhundert nach Studien auch auf den Galapagos-Inseln seine Evolutionstheorie entwickelt. Er hatte hier eine ganz besondere Tier- und Pflanzenwelt vorgefunden. Die außerordentliche und einmalige Flora und Fauna der Inseln gehören zum Weltnaturerbe der UNESCO. Sie sollen durch den bestehenden Nationalpark der Galapagos-Inseln geschützt werden.