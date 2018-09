Eine Ära wie beim Original geht wohl nicht zu Ende. Dennoch sorgte die Meldung am Freitag für Aufsehen: Volkswagen will die Produktion des Beetle einstellen. Im Sommer 2019 sollen die letzten Modelle in Mexiko vom Band rollen. Pläne für einen Nachfolger gebe es nicht, teilte Volkswagen mit. Der "New Beetle" kam Ende der 1990er auf den Markt. In den ersten Jahren wurde der Wagen in den USA zu einem Verkaufsschlager. Der Absatz war in den vergangenen Jahren zurückgegangen, auch weil amerikanische VW-Käufer bei Autos dieser Größe eher Jetta und Tiguan bevorzugen. Der Konzern steckt zudem viel Geld in den Umbau zu einem führenden Anbieter von Elektroautos, neuen Mobilitätsdiensten und selbstfahrenden Autos. Vom VW-Käfer liefen in seiner fast 70-jährigen Geschichte weltweit 21,5 Millionen Stück von den Bändern. Damit war der Wagen mit dem Luft gekühlte Motor im Heck der am meisten gebaute Pkw von Volkswagen - bis er vom Golf abgelöst wurde.