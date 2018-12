VW erwägt eine Partnerschaft mit dem US-Autobauer Ford. Volkswagen-Chef Herbert Diess sagte am Dienstag nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus in Washington: "Wir sind in recht fortgeschrittenen Verhandlungen und einem Dialog mit Ford, um eine globale Automobil-Allianz aufzubauen. Das würde auch die US-amerikanische Automobilindustrie stärken." Möglicherweise werde der deutsche Konzern Ford-Produktionsstätten zur Fertigung von Autos nutzen, sagte Diess. Zudem werde der Bau eines zweiten Werks erwogen. Diess, Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter waren in die USA gereist, um in Gesprächen mit der US-Regierung die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Autoimporte aus der EU von bis zu 25 Prozent zu verhindern.