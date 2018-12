Die bei den Jemen-Friedensgesprächen vereinbarte Waffenruhe für die belagerte Hafenstadt Hodeidah soll nach Angaben der Bürgerkriegsparteien und der Vereinten Nationen bis auf wenige Ausnahmen weitgehend halten. Ein Ladenbesitzer und Einwohner von Hodeidah, Mohammed bin Mohammed, am Mittwoch: "Meine Botschaft an die Welt ist, dass ich will, dass der Krieg endlich aufhört, damit wir auch leben können. Wir wollen so wie der Rest der Welt leben. Wir wollen zu Hause schlafen können, ohne die Bedrohung durch Raketen und ohne Flugzeuge über unseren Köpfen. Wir wollen einfach nur leben und arbeiten für unsere Kinder." Der Waffenstillstand war für den Zeitraum ab Dienstag vereinbart worden. In dem Konflikt kämpfen die vom Iran versorgten Huthi-Rebellen gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungskräfte. Dabei kontrollieren jedoch die Rebellen den Großteil des Landes, darunter auch Hodeidah und die Hauptstadt Sanaa. Doch die Regierungstruppen haben Hodeidah eingekesselt, dessen Hafen für die Versorgung von Millionen Jemeniten entscheidend ist. Und durch die Kriegswirren ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln vielerorts zusammengebrochen: Im Jemen leiden mehr als acht Millionen Menschen Hunger und laut den Vereinten Nationen sind etwa 14 Millionen Menschen von Hunger bedroht.