Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Sahra Wagenknecht, Linken-Fraktionsvorsitzende: "Ich denke, wenn man sich in diesem Land umsieht, dann spürt man, Deutschland verändert sich. Und Deutschland verändert sich in eine Richtung, die viele Menschen nicht wollen. Die sozialen Spaltungen sind tiefer geworden, das Klima wird rauer. Es wird teilweise auch aggressiver. Und der Zusammenhalt geht verloren. Und wenn es noch eines Anstoßes bedurft hatte, dann finde ich spätesten die Ereignisse in Chemnitz haben deutlich gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir dringend einen neuen politischen Aufbruch brauchen. Was wir in Deutschland erleben, ist eine handfeste Krise der Demokratie. Es gibt ganz viele Menschen, die sich von den Politikern, von den Regierungen, von der Politik nicht mehr vertreten fühlen, die sich im Stich gelassen fühlen, die sich abwenden." (SCHNITT) "Und wir sind überzeugt, wenn da nicht schnell gegengesteuert wird, dann wird dieses Land in fünf oder zehn Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein."